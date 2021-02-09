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Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2021 году до $53,2

Ведомство также понизило прогноз суточной добычи нефти в США до 11 млн баррелей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году до $53,2 с $52,7 за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство ожидает, что котировки нефти Brent составят в среднем $56 за баррель в первом квартале 2021 года, а в конце года произойдет снижение цены топлива в результате роста предложения нефти. В 2022 году, по оценке министерства, цена установится на уровне $55,19 за баррель.

Минэнерго США также понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году до 11 млн баррелей (-0,9%), ожидаемые объемы добычи в 2022 году почти не изменились - 11,53 млн баррелей в сутки.

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