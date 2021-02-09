Более 60 объектов улично-дорожной сети Петербурга планируется отремонтировать в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Более 60 объектов улично-дорожной сети Санкт-Петербурга планируется отремонтировать в 2021 году. На ремонт дорог направят 6 млрд рублей, сообщил начальник отдела ремонта дорог городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Николай Рыжов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" во вторник.

"По поводу планов на 2021 год: следует отметить, что адресная программа ремонта дорог в Санкт-Петербурге формируется по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, то есть после проведения диагностики. Всего в адресную программу было заявлено около тысячи объектов улично-дорожной сети. Но в связи с ограниченным финансированием фактически в адресной программе сейчас - 61 объект", - сказал Рыжов.

Он пояснил, что среди крупных объектов, включенных в адресную программу ремонта дорог этого года, - участок проспекта Энгельса до Кольцевой автомагистральной дороги, Тихорецкий проспект, Полюстровский проспект в северной части города, Коннолахтинская дорога. Также будут отремонтированы Рябовское шоссе, Набережная канала Грибоедова, Пискаревский проспект, Детская улица, Среднегаванский проспект в Василеостровском районе, в южной части города - проспекты Маршала Жукова, Буденного, Краснопутиловская улица и Кузьминское шоссе. Кроме того, в центральной части города отремонтируют дорожное покрытие в зоне трамвайных путей на Лиговском проспекте. Общая сумма, направленная на ремонт дорог в текущем году, составляет 6 млрд рублей.

Рыжов добавил, что по данным на 1 января 2021 года, в ненормативном состоянии находятся 30% дорог Петербурга. По его словам, при стабильном финансировании к 2024 году город может понизить показатель ненормативности до 15%. "В прошлом году было финансирование - 7 млрд рублей. Мы получили небольшое, но увеличение количества автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, - это всего лишь 3%. Если такой темп дальше задать и иметь такой объем финансирования - около 7 млрд, то к 2024 году мы сможем достигнуть в городе показателя 15% ненорматива. Хотя у нас есть все предпосылки, мощный дорожный комплекс, который может привести состояние дорог к 2024 году в нормативное практически до 100%", - добавил представитель комитета.

В 2020 году в Петербурге отремонтировали участки дорожной сети по 80 адресам общей площадью 3 млн кв. м. Расходы на транспортную отрасль Петербурга в прошлом году составили 85,4 млрд рублей - 12,5% расходной части городского бюджета.