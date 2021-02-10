Долги осужденных взяточников по штрафам выросли за год на 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Суммарный долг по штрафам, назначенным осужденным в РФ за коррупцию, за минувший год увеличился на 1,3 млрд рублей. Это следует из статистических материалов Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомился ТАСС.

По данным на 1 января, в производстве судебных приставов находилось 6,3 тыс. материалов о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за преступления коррупционной направленности, на общую сумму свыше 31,2 млрд рублей. Год назад эта сумма составляла 29,9 млрд рублей, при этом количество исполнительных производств практически не изменилось.

Средняя сумма долга по штрафу, таким образом, составляет почти 5 млн рублей, год назад - чуть более 4,7 млн рублей.

Штрафы, кратные размеру взяток, были введены в Уголовный кодекс РФ в 2011 году. Они могут достигать стократного размера от суммы взятки, но не более 500 млн рублей на одного человека. При этом в отличие от других должников осужденные за коррупцию не могут прибегнуть к процедуре личного банкротства - для них предусмотрена лишь возможность отсрочки или рассрочки выплат либо замена наказания на лишение свободы.