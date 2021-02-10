Опрос: почти половина бизнесменов в России занимаются развитием своих экосистем

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Почти половина российских предпринимателей занимаются развитием своих бизнес-экосистем, то есть набором собственных или партнерских сервисов, объединенных вокруг одной компании. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС данные опроса 5 тыс. представителей бизнеса, который провел аналитический центр Школы бизнеса "Синергия" совместно с компанией-лидером в консалтинге и бизнес-образовании "Институт Тренинга - АРБ Про".

"Практически поровну разделились мнения респондентов по поводу формирования своей экосистемы в бизнесе: 49,3% отметили, что не делают этого, а 44,7% ответили положительно. Оставшиеся 6% респондентов заявили, что не знают, о чем идет речь", - отмечается в материалах исследования.

Предприниматели считают, что создание экосистемы помогает в масштабировании бизнеса - так ответили 30,1% респондентов. Еще 27,8% опрошенных уверены, что это дает внушительное преимущество перед конкурентами. Другие 23,2% ответили, что это повышает эффективность компании, а 18,9% - что это улучшает качество продукта и услуги.

Как отметил президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов, комментируя результаты опроса, на фоне пандемии коронавируса "лидирующие позиции на рынке стали занимать экосистемные бизнесы, которые продолжат удерживать пальму первенства в 2021 году". "Потребители продолжат выбирать те компании, которые смогут предложить им все и сразу - начиная от заказа такси и заканчивая доставкой продуктов. Подобные экосистемы безопасны и вызывают максимальное доверие и лояльность клиентов", - сказал он.

В ходе опроса также выяснилось, какие потребительские сегменты предприниматели считают наиболее перспективными. Так, 46,7% опрошенных уверены, что будущее за B2B (отношения "бизнес с бизнесом"), 37,7% отдают свое предпочтение B2C ("бизнес с потребителями"), а 15,6% - B2G ("бизнес с государством").

Кроме того, предприниматели рассказали, что позволяет им стабильно работать в условиях ситуации с пандемией: 28,5% опрошенных назвали качество своих товаров и услуг, еще 26,8% - личную креативность, а 16,2% - профессиональную команду сотрудников.