Эксперты допустили сохранение цен на нефть в районе $55-60 за баррель минимум на два года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Стремительный рост цены нефти марки Brent выше $60 за баррель уже в начале 2021 года превзошел все прогнозы, которые предсказывали достижение таких отметок только к концу года. Толкают цены вверх не столько ожидания от вакцинации, сколько действия ОПЕК+, которые ввели рынок в состояние устойчивого дефицита, говорят опрошенные ТАСС эксперты. И хотя риск коррекции все еще велик, аналитики уже допускают, что нефть может торговаться в диапазоне $55-60 за баррель на протяжении не менее двух лет.

"Все будет зависеть от решения ОПЕК+ в марте. Но даже если они договорятся увеличить предложение на 1,5 млн б/с с апреля, то рынок все равно будет в дефиците", - считает аналитик Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян. По его словам, в ближайшие три-четыре месяца "ни у кого, кроме как у стран ОПЕК+, не будет дополнительных мощностей для увеличения добычи нефти".

Устойчивый дефицит предложения на протяжении всего года является базовым прогнозом для стран ОПЕК+. Согласно материалам министерской встречи ОПЕК+ от 3 февраля, страны альянса ожидают, что спрос будет превышать предложение даже в условиях увеличения добычи нефти в течение апреля-июня. Диапазон ожидаемого дефицита составляет от 0,3 млн б/с до 1,1 млн б/с в среднем по году.

С тем, что рынком нефти сейчас движет дефицит, созданный действиями производителей из ОПЕК+ и азарт спекулянтов, соглашается и директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Однако он видит в этом не только угрозу быстрого восстановления сланцевой добычи в США, но и в самом ОПЕК+. "Текущие цены, они достаточно искусственно выглядят, просто потому что в любой момент можно ждать пересмотра сделки ОПЕК+, повышения квот, и это должно охладить", - считает он.

Факторы коррекции

Впрочем, по мнению Костаняна, американским сланцевым компаниям потребуется не менее 7-9 месяцев, чтобы прийти к устойчивому восстановлению добычи, несмотря на оживление бурения в США. "В ближайшее время серьезного роста добычи со стороны сланца ждать не приходится", - уверен он.

Другим фактором коррекции могут стать завышенные ожидания по динамике восстановления спроса на нефть в 2021 году, напоминает аналитик норвежской консалтинговой Rystad Energy Виктор Курилов. Согласно прогнозу ОПЕК, рост спроса в этом году может составить 5,6 млн б/с против падения почти на 9 млн б/с в 2020 году.

"Тем не менее в нынешних рыночных условиях любая коррекция, скорее всего, будет кратковременной. В базовом сценарии, исходя из фундаментальных факторов, мы прогнозируем сохранение цены на нефть Brent в диапазоне $55-60, как минимум, до конца 2022 года", - сказал он.

По мнению Костаняна, котировки могут устремиться в этом году и к $70 за баррель. "Но мы считаем, что среднее значение в $60 за баррель в этом году не является чем-то из разряда мистики", - говорит он. При этом Bank of America свой годовой прогноз по цене нефти не пересматривал, ожидая в среднем $50 за баррель.