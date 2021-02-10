Минсельхоз намерен с ФАС и Минпромторгом выработать меры по стабилизации цен на удобрения

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз планирует с ФАС и Минпромторгом выработать меры для стабилизации цен на минеральные удобрения для аграриев. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Для дальнейшей совместной разработки мер по стабилизации цен на минеральные удобрения Минсельхоз России направил соответствующее обращение в Минпромторг и ФАС России", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в министерстве, также была создана межведомственная рабочая группа, которая займется выработкой решений по этому направлению. В Минсельхозе также сообщили о том, что в министерстве состоялось межведомственное совещание по ситуации с ценами на рынке минеральных удобрений. В ходе совещания были рассмотрены обращения ряда регионов и отраслевых союзов, которые отмечают рост цен на отдельные категории удобрений.

По мнению Минсельхоза, для дальнейшего динамичного развития отрасли и максимально качественного проведения сезонных работ необходимо не допустить резких ценовых колебаний в этом сегменте.

По данным региональных органов управления АПК, с 1 января по 8 февраля текущего года аграрии закупили 707,6 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 20,9 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом в 2021 году сельхозтоваропроизводители планируют приобрести порядка 4,5 млн тонн.