Путин предложил учитывать в KPI руководства научных учреждений уровень зарплат сотрудников

НОВО-ОГАРЕВО, 10 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил распространить на руководство научных учреждений показатель эффективности, учитывающий уровень зарплат сотрудников.

"Еще одно замечание, которое мы с министром [науки и высшего образования Валерием Фальковым] обсуждали и на которое хотел бы обратить ваше внимание. Вот мы применительно к руководителям высших учебных заведений, к ректорам в качестве одного из показателей эффективности их работы установили такой параметр, который говорит о том, сколько сотрудников учреждений получают эти 200% от среднего от трудовой деятельности, а сколько не получают. Я думаю, что то же самое можно было бы распространить и на чисто научную сферу, на НИИ и подобные учреждения", - сказал Путин.

Такая мера, по мнению президента, будет стимулировать руководство соответствующих учреждений не тратить имеющиеся у них средства на вопросы второстепенного характера. "Я сейчас не говорю про реагенты, про необходимое оборудование, но на второстепенное чтобы не отвлекали, и, если имеется возможность, поддерживать соответствующий необходимый и требуемый указом президента 2012 года уровень заработных плат", - пояснил он. Президент поручил премьер-министру Михаилу Мишустину провести работу по этому вопросу и доложить о результате. "Михаил Владимирович, обратите, пожалуйста, на это внимание", - сказал он. "Принято, Владимир Владимирович", - ответил премьер.

В качестве примера зарплатного дисбаланса Путин привел ситуацию, которая сложилась в одном из институтов Сибирского отделения РАН. Он напомнил, что по установленному правительством правилу 70% средств для выхода зарплат научных сотрудников на уровень в 200% от среднего по экономике региона выделяется из бюджета, а оставшиеся 30% учреждение зарабатывает самостоятельно. По данным президента, в списочном составе института значатся 388 человек, из них 308 сотрудников работают на полную ставку, а 80 - не на полную. Средняя заработная плата научного сотрудника составляет 67 215 рублей. "Институт получил кроме причитавшихся ему денег еще 10 млн рублей на поддержание уровня заработной платы и 5,8 млн рублей на то, чтобы трудоустраивать молодых специалистов", - заметил Путин.

Глава государства отметил, что в 2018 году соотношение в 200% по зарплатам соблюдалось и составило 204%, но в 2019 году снизилось и составило 182%, а в 2020-м - 192%. При этом Путин заметил, что уменьшилась и зарплата директора института - с более чем 300 тыс. до 294,7 тыс. рублей. При этом он назвал такое соотношение приемлемым, потому что "руководители такого уровня и должны получать соответствующий доход".

Однако президент обратил внимание, что зарплата старшего научного сотрудника новосибирского института Анастасии Проскуриной, которая на заседании Совета по науке и образованию в понедельник пожаловалась на низкие зарплаты ученых, составляла в 2020 году в среднем чуть более 44 тыс. рублей в месяц при средней планке для старших научных сотрудников в 77 600 рублей. "У нас все научные сотрудники в подобного рода учреждениях разбиты на пять категорий по должностям. И чем выше категория, тем выше уровень заработной платы. В принципе, так и должно быть, это тоже подход правильный. Но в данном научном учреждении мы видим, что 30% научных сотрудников получают больше, чем в среднем по экономике, а 70% - меньше, чем в среднем по экономике", - отметил глава государства. При этом он не стал давать оценку такому соотношению, подчеркнув, что базовая ставка устанавливается непосредственно руководством учреждения, директором.