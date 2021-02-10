Казахстан увеличивает число авиарейсов с Россией с трех до десяти в неделю

НУР-СУЛТАН, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана приняли решение об увеличении числа пассажирских авиарейсов с Россией с трех до десяти в неделю. Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в среду.

"В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года под председательством заместителя премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанова разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов со следующими странами: с Россией - на семь рейсов - с трех до 10 рейсов в неделю c каждой стороны", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по маршруту Нур-Султан - Москва число авиарейсов увеличивается с двух до четырех в неделю с каждой стороны. По маршруту Алма-Ата - Москва число рейсов вырастет с одного до четырех в неделю с каждой стороны. Кроме того, возобновляется выполнение рейсов по маршрутам Шымкент - Москва и Актау - Москва - по одному рейсу в неделю с каждой стороны.

По данным пресс-службы, Казахстан также увеличивает число пассажирских авиарейсов на Мальдивы, в Киргизию, Узбекистан и на Украину. "Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний", - пояснили в комитете гражданской авиации.