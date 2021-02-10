Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Потребительские цены в России в период с 2 по 8 февраля 2021 года выросли на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом в предыдущую отчетную неделю инфляция в РФ находилась на нулевом уровне.

С начала февраля потребительские цены выросли на 0,2%, с начала года - на 0,9%. В годовом выражении инфляция на 8 февраля (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сформировалась на уровне 5,27%.

По прогнозу Минэкономразвития, в феврале ожидается замедление инфляции до 0,5-0,6% в месячном выражении после 0,67% в январе.

Как поясняют в Росстате, ускорение инфляции связано с удорожанием отдельных еженедельно наблюдаемых товаров, динамика цен по которым неделей ранее была либо нулевой, либо отрицательной. В частности, за прошедшую неделю зафиксирован существенный рост цен на отдельные виды продовольственных (вермишель, макароны, яйца, масло сливочное, муку, печенье и чай) и непродовольственных товаров (бумагу и мыло туалетные, пеленки для новорожденных, телевизоры, линекс). Кроме того, по сравнению с предыдущей неделей ускорился рост цен на отдельные виды плодоовощной продукции (картофель, помидоры, яблоки), а также маргарин, мясо кур, сыры, сухие молочные смеси для детского питания. Из непродовольственных товаров увеличились темпы роста цен на электропылесосы, бензин, сигареты и многие из наблюдаемых лекарственных препаратов.

"Следует отметить, что перечисленные товары занимают существенные доли (от 0,02% на пеленки до 4,2% на бензин) в структуре потребительских расходов населения, которая используется для формирования итоговой оценки индекса потребительских цен, и, соответственно, их удорожание за неделю оказало влияние на более значительный инфляционный рост по сравнению с предыдущей неделей", - отмечают в Росстате.

Продовольственные товары

За отчетную неделю из продовольственных товаров подорожали куриные яйца - на 0,6%. При этом в 14 российских регионах цены выросли на 2-6,3%, еще в 47 регионах - на 0,1-1,9%. В 19 субъектах стоимость яиц снизилась на 0,1-11%, а в пяти регионах - не изменилась.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,9%, в том числе на огурцы - на 6%, помидоры - на 2,5%, картофель - на 2,2%, морковь - на 1,7%, репчатый лук - на 1%, белокочанную капусту - на 0,9%, яблоки - на 0,6%

Средняя стоимость подсолнечного масла не изменилась. При этом в 29 субъектах цены выросли на 0,1-0,9%, в 7 субъектах - на 1-2%. В 14 российских регионах цены не изменились. В то же время в 30 субъектах стоимость масла снизилась на 0,1-0,9%, еще в 5 субъектах - на 1-1,7%.

Сахар в среднем подешевел на 0,4%. В том числе в 22 регионах РФ цены снизились на 1,1-3,6%, еще в 29 регионах - на 0,1-1%. В 11 субъектах стоимость сахара не изменилась. В трех субъектах цены выросли на 1,1-3,2%, в 20 субъектах - на 0,1-1%.

Среди остальных продуктов питания подорожали: маргарин и вермишель - на 1%, мясо кур и макаронные изделия - на 0,8%, черный чай - на 0,5%, печенье - на 0,4%, мороженая рыба, стерилизованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры, пшеничная мука и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,3%, жирный творог, ржаной хлеб, овощные консервы для детского питания, водка, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, говядина, пастеризованное молоко, сметана, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, гречневая крупа, рис и карамель - на 0,1%.

В то же время снизились цены на мясные консервы - на 0,3%, свинину, мясные консервы для детского питания и поваренную соль - на 0,2%, вареную колбасу и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%.

Цены на баранину, полукопченую и варено-копченую колбасу, сосиски, сардельки, шоколадные конфеты и пшено не изменились.

Непродовольственные товары и медикаменты

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали: поливитамины с макро- и микроэлементами - на 1%, офтан катахром (офтальмологические капли) - на 0,8%, троксерутин (препарат для лечения болезней вен) - на 0,5%, метамизол натрия (отечественный анальгин), алмагель (препарат для желудка) и линекс (пробиотик) - на 0,3%, ренни (препарат от изжоги) - на 0,1%. Цены на ацетонид флуоцинолона (противовоспалительная мазь) и валокордин не изменились. Стоимость бромгексина (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) снизилась на 0,1%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: пеленки для новорожденных - на 0,5%, туалетная бумага - на 0,4%, туалетное мыло - на 0,3%, хозяйственное мыло - на 0,2%, детские подгузники и зубная паста - на 0,1%.

Цены на спички, стиральный порошок и женские гигиенические прокладки не изменились. В то же время цены на зубные щетки снизились на 0,2%, сухие корма для животных - на 0,1%

Среди остальных непродовольственных товаров рост цен отмечен на напольные электропылесосы - на 1,1%, отечественные сигареты с фильтром - на 0,4%, легковые автомобили иностранных марок и телевизоры - на 0,3%, кроссовые туфли для взрослых и детские футболки - на 0,2%, спортивные костюмы, брюки из джинсовой ткани и кроссовые туфли для детей - на 0,1%.

В то же время цены на отечественные легковые автомобили , смартфоны, майки, футболки, мужские носки, женские колготки, носки, детские гольфы и шампуни не изменились.

Автомобильный бензин и на дизельное топливо подорожали на 0,3% и 0,1% соответственно.