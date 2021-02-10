Татарстан в 2020 году увеличил экспорт продукции АПК на 37,4%

КАЗАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Татарстана в 2020 году увеличили экспорт своей продукции на 37,4% по сравнению с 2019 годом - до $266,8 млн. Об этом на коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики сообщил глава ведомства Марат Зяббаров.

"Несколько слов по реализации продукции на экспорт в рамках национального проекта "Экспорт продукции АПК": с каждым годом объем экспорта увеличивается, по итогам прошедшего года сумма реализованной продукции на экспорт составила $266,8 млн с приростом к 2019 году на 37,4%. Однако, нам не удалось достичь планового показателя", - сказал он.

Министр отметил, что в 2021 году необходимо выполнить план в объеме $320 млн. Для этого у республики есть все возможности, добавил Зяббаров.

По итогам 2020 года в республике собрано более 5,5 млн тонн зерновых - это рекордный показатель за последние 12 лет. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям составила 263,4 млрд рублей, индекс производства - 104%. Пищевой продукции отгружено в объеме 229,5 млрд рублей. Удельный вес сельскохозяйственной отрасли, с учетом пищевой промышленности в общем объеме валового регионального продукта составляет 18%.

"Денежная выручка выросла на 14% и составила более 132 млрд рублей. Прибыль увеличилась на 3,8 млрд рублей. Рентабельность сельскохозорганизаций с учетом субсидий по ожидаемой оценке - 12,8%", - уточнил министр.