Глава Минфина США предупредила об опасностях, связанных с криптовалютой и интернетом

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен в среду предупредила о рисках, связанных с интернетом, включая неправомерное использование криптовалют.

"Мы живем в условиях взрывообразного роста рисков, связанных с мошенничеством, отмыванием денег, финансированием терроризма и конфиденциальностью данных. <...> Мы наблюдаем все больше и больше изощренных кибератак, направленных против учреждений, которые поддерживают наше общество: больницы, школы, банки и даже наше правительство", - заявила министр на прошедшей в Вашингтоне конференции по инновационной политике в финансовом секторе.

По словам Йеллен, "растущей проблемой является также неправомерное использование криптовалют и виртуальных активов". "Я вижу перспективы этих новых технологий, но я также вижу реальность: криптовалюты используются для отмывания прибыли наркоторговцев в интернете, они [криптовалюты] стали инструментом для финансирования терроризма", - подчеркнула Йеллен. Она отметила, что "частный сектор вкладывает огромные ресурсы для поиска способов помешать злоумышленникам неправомерно использовать существующие технологии".

При этом министр указала, что инновации в этой сфере могут помочь в борьбе с преступностью, а также сократить масштабы неравенства. "Инновации не должны быть просто щитом от злоумышленников. Инновации также должны быть лестницей, которая поможет большему числу людей подняться к более высокому качеству жизни", - подчеркнула глава Минфина.

По ее словам, пандемия нового коронавируса указала на значительные проблемы с доступом к высокоскоростному интернету в стране, особенно в сельской местности. Кроме того, отметила Йеллен, миллионы американцев не имеют доступа к финансовым услугам.