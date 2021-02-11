Исследование: более 70% самозанятых считают эту деятельность основной для себя

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Самозанятость стала основной деятельностью для 71% оформивших такой налоговый режим, еще для 15% это только подработка. Об этом сообщается в исследовании Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ "Рынок услуг самозанятых граждан" (есть в распоряжении ТАСС).

Более половины самозанятых (51,9%) ищут себе работу через знакомых или с помощью "сарафанного радио", 48,1% - через интернет (при этом 42,3% никогда не использовали интернет для поиска клиентов).

Те, кто ищет работу через интернет (респонденты могли выбрать несколько вариантов), в основном используют соцсети - 81,8%, 12,6% принимают заказы через собственный сайт, 24,2% пользуются Avito, 12,3% - "Яндекс. Услугами", 5,05% - "Профи. ру". Через специализированные сайты работу ищут 7,9%. В исследовании также отмечается, что в большинстве случаев самозанятые скорее удовлетворены сотрудничеством с платформами для самозанятых.

Большинство самозанятых работают в сфере моды и красоты - 28,3%, в торговле - 18,5%, в строительстве и ремонте - 8,5%, фриланс выбрали 6,5%, в сфере развлечений и мероприятий заняты 5,3%, в обучении и образовании - 4,5%, уборкой и домашним хозяйством занимаются 4,3%, управлением и финансами - 2,9%, с транспортом и доставкой связаны 2,5%, с уходом за людьми - 2,3%, в такси - 2,2%, в сфере спорта и отдыха 1,3%, еще 0,8% работают с домашними животными. По данным исследования, средний доход самозанятого в месяц до пандемии составлял 28 882 рубля, во время пандемии - 18 273 рубля.

Рынок самозанятых

Эксперты ранее оценили потенциальный рынок самозанятых в 7,2 млн человек против 1,5 млн, вставших на учет в ФНС на конец 2020 года. Согласно обновленным данным исследования, в 2020 году при оценке в 7,2 млн человек общий объем рынка самозанятых мог бы составить 1,58 трлн рублей, сумма налоговых отчислений - 63,4 млрд рублей (реальный начисленный налог на доходы самозанятых с начала 2019 года - более 4,5 млрд рублей, говорится в исследовании). Рынок услуг самозанятых в 2019 году при том же потенциальном количестве в 7,2 млн человек мог бы составить 2,49 трлн рублей, сумма налоговых отчислений - 100 млрд рублей.

"Мы оценили рынок услуг самозанятых до и в период пандемии и, конечно, в условиях общего локдауна, он предсказуемо сократился, - сообщил ведущий эксперт Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Борис Щиголев, слова которого приводит пресс-служба. - Но падение не такое существенное и объясняется вполне конкретными причинами. Были ограничены физические контакты, у людей сократились доходы, поэтому в условиях пандемии многие перестали пользоваться, например, услугами сферы красоты, клининга, бытового ремонта, фотографов, ведущих праздников и мероприятий, выгула питомцев. Кроме того, в период дистанционной работы родители отказались от нянь."

Накануне глава ФНС России Даниил Егоров сообщил, что количество самозанятых в России достигло 1,7 млн. Специальный налоговый режим для самозанятых появился в стране как пилотный проект 1 января 2019 года. С октября 2020 года он действует во всей России. Режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.