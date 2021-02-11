В Приморье доставили первую партию дефицитного бензина АИ-95

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Первая партия бензина АИ-95 поступила в Приморский край с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) после перебоев с поставками этого топлива в середине января, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

В конце прошлой недели в Приморском крае устранили дефицит бензина марки АИ-92 после крупной поставки железнодорожным транспортом. При этом на заправках региона наблюдалась нехватка топлива АИ-95. Власти региона ожидали его доставку в период 10-12 февраля.

"По информации компании "ННК-Приморнефтепродукт", в четверг, 11 февраля, в Приморский край поступило достаточное количество бензина АИ-95 нового производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время этот бензин доставляется на автозаправочные станции компании и в ближайшие часы поступит в продажу. Заправочные станции других участников рынка обеспечены бензином полностью", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина.

В середине января произошла остановка производства бензина на Хабаровском НПЗ (принадлежит ННК) из-за технических проблем с компрессорным оборудованием, что привело к выпадающим объемам производства автомобильного бензина. Это вызвало проблемы с топливом в регионах Дальнего Востока. 6 февраля Хабаровский НПЗ начал выпуск бензина АИ-95.

На территории Приморского края работает более 300 автозаправочных станций, большая часть которых принадлежит АО "ННК-Приморнефтепродукт" (99 АЗС) и реализует продукцию Хабаровского НПЗ, и ООО "РН-Востокнефтепродукт" (30 АЗС).