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Мишустин поручил проработать меры по обеспечению устойчивого роста экономики Калмыкии

Минприроды и Минэкономразвития вместе с региональным руководством должны проанализировать индивидуальную программу социально-экономического развития республики до 10 марта

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минприроды и Минэкономразвития вместе с региональным руководством до 10 марта проанализировать индивидуальную программу социально-экономического развития Калмыкии на предмет эффективности, приоритетности и достаточности для обеспечения устойчивого роста экономики республики. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства по итогам рабочей поездки Мишустина в республику.

"В перечне есть и отдельное поручение по индивидуальной программе социально-экономического развития Калмыкии. Минприроды и Минэкономразвития вместе с региональным руководством должны до 10 марта проанализировать ее основные мероприятия на предмет эффективности, приоритетности и достаточности для обеспечения устойчивого роста экономики республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство до 24 февраля рассмотрит заявку Калмыкии на предоставление финансовой поддержки для ускорения программы переселения граждан из аварийного жилья.

"Минстрою и Фонду ЖКХ поручено до 24 февраля обеспечить рассмотрение заявки Калмыкии на предоставление республике финансовой поддержки для ускорения реализации программы переселения граждан из аварийного жилья", - указывается в сообщении.

Теги
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