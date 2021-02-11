Мишустин поручил проработать возможность применения малоопасных пестицидов в лесопарках

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Предложения о возможности применения малоопасных пестицидов и биопрепаратов для борьбы с вредителями в лесопарках и близ водных объектов должны быть представлены в правительство до 19 марта. Соответствующее поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам его рабочей поездки в Калмыкию опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Проработать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и научными организациями вопрос о возможности применения малоопасных пестицидов и биопрепаратов в целях борьбы с вредителями в лесопарковых зеленых поясах и водоохранных зонах и представить согласованные предложения в правительство РФ, при необходимости - с проектом нормативного правового акта", - говорится в поручении, адресованном Минприроды, Минсельхозу, Роспотребнадзору и Россельхознадзору.

Срок исполнения поручения установлен до 19 марта 2021 года, указано в документе.

Это вопрос поднимался в ходе общения 2 февраля главы правительства РФ с представителями агропромышленного комплекса в Калмыкии. Мишустину рассказали о проблемах с саранчой, бороться с которой с помощью химических препаратов на землях в лесопарковых и водоохранных зонах запрещено. Премьер тогда отметил, что для снятия запрета на применение малоопасных препаратов на подобных территориях нужно проверить их безопасность, и заверил, что профильные ведомства рассмотрят этот вопрос.