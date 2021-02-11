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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Азербайджан в январе полностью выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+

В Минэнерго страны сообщили, что вместе с конденсатом суточная добыча в январе составила 752 тыс. баррелей

БАКУ, 11 февраля. /ТАСС/. Азербайджан в январе 2021 года полностью выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК +. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минэнерго страны.

"В соответствии с хартией сотрудничества Азербайджан в январе 2021 года должен был сократить суточную добычу нефти на 123 тыс. баррелей от уровня октября 2018 года, когда добывалось 718 тыс. баррелей, сохранив ее в объеме 595 тыс. баррелей в сутки. Добывая в январе 593 тыс. баррелей нефти в сутки, Азербайджан полностью выполнил обязательства в рамках ОПЕК+", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, вместе с конденсатом суточная добыча в январе составила 752 тыс. баррелей (конденсата добывалось 159 тыс. баррелей в сутки).

На министерском заседании ОПЕК+ от 5 января 2021 года было принято решение сохранить январские квоты по суточной добыче нефти в феврале и марте нынешнего года. Таким образом, Азербайджан и в указанные месяцы должен сохранить добычу на уровне 595 тыс. баррелей в сутки.

Теги
АзербайджанРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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