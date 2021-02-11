Комитет Госдумы поддержал ко II чтению штрафы за продажу техники без российского ПО

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг на заседании рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об административных штрафах до 200 тыс. рублей за нарушение закона об обеспечении возможности использовать электронные устройства с предустановленными приложениями, разработанными в России или других странах Евразийского экономического союза.

В Кодекс об административных правонарушениях вносится поправка, касающаяся реализации "отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами". Согласно тексту, их продажа с нарушением установленного законодательством требования об обеспечении возможности использовать технику с предварительно установленными программами, разработанными в РФ или других странах Евразийского экономического союза, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Одной из поправок, поддержанных комитетом ко второму чтению, уточняется, что законопроект вступает в силу с 1 июля 2021 года. Комитет рекомендовал рассмотреть документ во втором чтении 16 февраля.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан президентом в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года. В начале декабря Госдума приняла закон, согласно которому еще на три месяца откладывается срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО.

Ранее Минцифры РФ сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них приложения Mail.ru Group и "Яндекса", "Госуслуги" и платежная система "Мир".