Российские авиакомпании в январе сократили перевозки пассажиров на 38%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании, согласно оперативным данным, в январе 2021 года перевезли 5,5 млн пассажиров, что на 38% меньше, чем в январе годом ранее, говорится в сообщении Росавиации.

Пассажирооборот снизился на 53% и составил 11,23 млрд пассажирокилометров.

Услугами авиакомпании S7 в январе 2021 года воспользовались 1,91 млн пассажиров, что на 13% меньше, чем годом ранее. Таким образом, S7 заняла первое место среди российских авиакомпаний по итогам января.

"Аэрофлот" в прошлом месяце перевез 1,04 млн пассажиров (-60%), "Победа" - 928 тыс. пассажиров, сохранив перевозки на уровне января 2020 года. Авиакомпания "Россия" перевезла 406 тыс. пассажиров (-41%), "Уральские авиалинии" - 391 тыс. пассажиров (-31%).