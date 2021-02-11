Глэмпинги по проекту "Порт Лиинахамари" начнут строить в Мурманской области в 2021 году

МУРМАНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Строительство первых глэмпингов по проекту "Порт Лиинахамари" в Печенгском районе Мурманской области начнется в 2021 году. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис на пресс-конференции в четверг.

ООО "Порт Лиинахамари" реализует в Мурманской области у границы с Норвегией одноименный инвестиционный проект по созданию туристического кластера, который предусматривает не только развитие природного и экологического туризма, но и создание необходимой инфраструктуры мирового уровня для захода круизных судов, яхт, развития дайвинга, морской рыбалки.

"Мы, проводя параллельно работу с нашими коллегами из федеральных структур, из министерства обороны РФ, с пограничниками по этому проекту ("Порт Лиинахамари" - прим. ТАСС), уже нашли точки и территории, где уже в 2021 году должно начаться создание первых глэмпингов для того, чтобы уже принимать туристов на очень высоком, качественном уровне", - сказал Чибис.

Он уточнил, что строительство глэмпингов будет вестись в районе полуостровов Рыбачий и Средний, ответственность за сохранение экологии на уникальных территориях будет возложено на туроператора.

Глава региона подчеркнул, что проект важен для развития Печенгского округа, поскольку это приграничная территория, что хорошо для развития туризма, кроме того, в декабре в Никеле было закрыто плавильное производство Кольской ГМК, району нужны новые рабочие места. "Проект важен для развития Печенгского округа, и мы надеемся, что границы удастся скоро открыть, но мы уверены и в том, что спрос внутреннего туризма растет и позволит все эти проекты туристические обеспечить клиентами и создать рабочие места", - отметил губернатор.

Проект и глэмпинги

ООО "Порт Лиинахамари" в октябре 2020 года получило статус резидента Арктической зоны Российской Федерации. Общая стоимость проекта составляет 12,5 млрд рублей, планируется создание 250 новых рабочих мест. Согласно проекту, туристический комплекс будет построен до 2026 года, компания рассчитывает создать курорт мирового уровня по аналогии с "Розой Хутор".

Глэмпинг - это новая разновидность туризма, вид кемпинга, объединяющий в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Это небольшая территория с трейлерами, палатками или домиками, внутри которых есть душ, туалет, комфортное спальное место. Понятие "глэмпинг" появилось в Великобритании в 2005 году в результате слияния слов "гламурный" и "кемпинг", в России глэмпинг-индустрия начала активно развиваться в 2015 году. В Мурманской области популярным у туристов глэмпингом является "Аврора виледж", где установлены прозрачные дома-купола из которых можно любоваться северным сиянием.