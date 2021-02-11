Экспорт продукции АПК из России вырос до $30,4 млрд

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК из России в 2020 г. составил $30 млрд 394,7 млн. Об этом говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Как сообщалось ранее, в 2019 г. российский экспорт продукции АПК составил $25,6 млрд.

По данным экспертов, всего в прошедшем году за рубеж из России поставлено 78 млн 545,1 тыс. т продукции АПК. При этом поставки зерновых составили 48 млн 654,8 тыс. т на $10 млрд 103,1 млн, масложировой продукции - 8 млн 26,2 тыс. т на $4 млрд 878,6 млн. Поставки мясной продукции достигли 524,9 тыс. т на $885,3 млн, молочной - 206,7 тыс. т на $317,9 млн.

Экспорт рыбной продукции в 2020 г. достиг 2 млн 260,3 тыс. т на $5 млрд 328,3 млн, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - 9 млн 469 тыс. т на $4 млрд 496 млн, прочей продукции АПК - 9 млн 403,1 тыс. т на $4 млрд 385,5 млн.

Основными покупателями российского зерна стали Турция, Египет и Саудовская Аравия, масложировой продукции - Китай, Турция и Индия, мясной - Китай, Вьетнам и Украина, молочной - Казахстан, Белоруссия и Украина, рыбы и морепродуктов - Южная Корея, Китай и Нидерланды, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.