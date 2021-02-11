Глава АСИ подтвердила проведение второго форума сильных идей в 2021 году

КЕМЕРОВО, 11 февраля. /ТАСС/. Второй форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет в 2021 году, как ожидается, в гибридном формате. Об этом сообщила в четверг журналистам глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область.

"Форум, как мы говорили, ежегодный. В прошлом году пандемия не помешала нам его провести очень масштабно - около 15 тыс. идей нам пришли со всех регионов. Мы провели мероприятие в гибридном формате. Я думаю, что в этом году такой же может быть гибридный формат, потому что говорить о том, что пандемия отступила и мы можем вернуться к обычному ритму жизни, еще рано. Но это не помешает увидеть, услышать идеи наших граждан и помочь в их реализации", - сказала она.

Первый форум АСИ и фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" прошел в Москве 11-13 ноября 2020 года. На нем были представлены идеи, отобранные по итогам работы экспертов и народного голосования на крауд-платформе idea.asi.ru, где с июня по сентябрь прошлого года каждый мог предложить свою идею по семи направлениям - "Современная экономика", "Новая технологическая стратегия", "Новые компетенции", "Новое городское развитие", "Новая социальная стратегия", "Новая молодежная повестка", "Новые идеи для бизнеса". По итогам форума было отобрано порядка 300 идей, авторам которых оказывается или будет оказана поддержка.

Россия рассчитывает, что эпидемическая обстановка позволит провести в 2021 году и ряд других форумов. Как ранее говорил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, в их числе - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ) и II Каспийский экономический форум.