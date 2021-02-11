Минсельхоз предложил смягчить требования к компаниям для привлечения мигрантов в АПК

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз России для более эффективного проведения сезонных полевых работ предложил смягчить требования для привлечения в АПК мигрантов. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В целях сохранения высоких темпов развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году Минсельхоз России направил в правительство РФ предложение по корректировке алгоритма действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан", - отмечается в сообщении.

Как отметили в министерстве, вопросы обеспеченности сельскохозяйственной отрасли трудовыми ресурсами обсуждались на заседании оперштаба по мониторингу ситуации с социально значимой продукцией, которое прошло под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова. Как напомнили в министерстве, в 2020 году оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ был утвержден алгоритм действий по привлечению в экономику иностранных граждан. При этом большинство сельхозтоваропроизводителей не соответствуют указанным в нем критериям и в настоящее время не имеют возможности приглашать трудовых мигрантов. Так, в частности, среднесписочная численность работников предприятий должна быть от 250 человек, а доход должен превышать 2 млрд рублей.

"Минсельхоз России представил предложения по доработке данного алгоритма и смягчению требований для сельхозпредприятий. Как было отмечено на совещании, это позволит максимально эффективно провести сезонные работы в стране и в целом поддержать устойчивое развитие аграрного сектора", - сообщили в министерстве. Там также отметили, что в прошлом году был реализован комплекс мер, направленных на бесперебойное проведение сезонных полевых работ. В том числе в условиях закрытия границ из-за пандемии был решен кадровый вопрос - для этого ведомством совместно с регионами была проведена большая работа по перераспределению специалистов из других отраслей экономики. Общую потребность АПК в трудовых мигрантах удалось снизить более чем вдвое - со 100 тыс. до порядка 41 тыс. человек.

При этом для дальнейшего динамичного развития агропромышленного комплекса, расширения посевных площадей и наращивания экспортного потенциала в ряде регионов сохраняется потребность в привлечении иностранных рабочих. Порядка двух третей от нее приходится на такие регионы, как Волгоградская, Астраханская и Московская области, что обусловлено значительной концентрацией овощеводческих хозяйств с применением ручного труда. Аналогичная ситуация сложилась и в ряде других субъектов - например, в Воронежской и Липецкой областях. В первую очередь, как и во многих других секторах мировой экономики, сельскому хозяйству необходимы работники первичного звена - для посадки и сбора урожая, ухода за животными и другого базового труда. В то же время квалифицированными специалистами - агрономами, ветеринарами, механизаторами - российский АПК в настоящее время полностью обеспечен, подчеркнули в Минсельхозе.

Цены на удобрения

В министерстве также сообщили о том, что в ходе заседания оперштаба участники обсудили ценовую ситуацию на рынке минеральных удобрений. По информации ряда регионов, в настоящее время в этом сегменте отмечается рост цен по отдельным категориям. Вместе с тем доступность минеральных удобрений и последовательное увеличение их применения являются принципиально важными вопросами для наращивания объемов сельхозпроизводства.

По словам Хатуова, ключевой задачей сегодня является выработка мер по стабилизации ситуации на этом рынке совместно с производителями минеральных удобрений, Минпромторгом и ФАС.