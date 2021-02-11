В Минпромторге опровергли информацию о росте цен на металлопрокат на 150%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ опровергает информацию "Совета производителей энергии" о росте цен на металлопрокат на 150%. По данным министерства, цены на продукцию металлургической отрасли начали снижаться, сообщили ТАСС в пресс-служба Минпромторга.

"Заявленного в письме "Совета производителей энергии" роста стоимости металлопроката в 150% не было ни у одного из производителей металлопроката", - подчеркнули в министерстве.

Ранее ассоциация "Совет производителей энергии" в письме на имя замминистра энергетики РФ Павла Сниккарса (ТАСС ознакомился с копией письма) заявила, что рост цен в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года рост цен на электросварные трубы составил 31-72%, на арматуру - 103%, на сортовой прокат - 96-103%, на листовой прокат - 89-157%. Основной причиной такого роста ассоциация называет высокой спрос на металлопродукцию со стороны Китая, а российские металлургические компании в свою очередь выравнивают цены внутреннего рынка в долларовом эквиваленте в соответствии с экспортными.

Оценки Минпромторга

По данным Минпромторга, в IV квартале 2020 года цены производителей строительной арматуры выросли более чем на 30%, достигнув в декабре 44 тыс. руб. за тонну с НДС и доставкой. В январе средняя стоимость составила 55 тыс. руб. за тонну, что на 25% дороже среднего уровня прошлого года. "Цены в 70 тыс. руб., получаемые отдельными потребителями, - это спекулятивные цены, которые заявляют металлосервисные компании", - заявляют в министерстве.

Стоимость горячекатаного рулона у производителей в декабре 2020 года выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 44,6 тыс. руб. В январе цены выросли еще на 26% - до 56,3 тыс. руб.

"По состоянию на конец января - начало февраля 2021 года мировые котировки на металлургическое сырье начали падать, что в свою очередь привело к снижению цен на металлопрокат. Так, 29 января 2021 года стоимость тонны арматуры на воротах завода снизилась до 61,95 тыс. руб. с НДС, что дешевле цены середины января на 6%", - отмечает в Минпромторге.

Стоимость железной руды в декабре 2020 выросла на 37% в годовом выражении - до 6,7 тыс. руб. за тонну, а в январе - до 8,2 тыс. руб. за тонну, что в целом ниже мировых цен на 44%.

Стоимость лома черных металлов категории 3А, отгружаемого из регионов Центральной России, в декабре выросла на 87% - до 27,4 тыс. руб. за тонну, а в январе - не изменилась. Скачок цен Минпромторг объясняет сокращением ломосбора в связи с пандемией, увеличением экспорта лома из-за курсовой разницы и ограничением с мая поставок лома из Казахстана в РФ.

"По состоянию на конец января - начало февраля 2021 года мировые котировки на металлургическое сырье начали падать, что в свою очередь привело к снижению цен на металлопрокат. Так, 29 января 2021 года стоимость тонны арматуры на воротах завода снизилась до 61,95 тыс. руб. с НДС, что дешевле цены середины января на 6%", - утверждают в Минпромторге.