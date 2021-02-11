МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу подготовить программу цифровизации дорожной отрасли, сообщила пресс-служба вице-премьера. Речь идет о внедрении в регионах информационных систем управления и цифровизации инфраструктуры "умных дорог".

"Минтрансу необходимо представить программу цифровизации отрасли. Программу необходимо разработать с учетом национальных целей, учитывая интересы населения и бизнеса. Нужно снижать административные барьеры и развивать рынок цифровых государственных и бизнес услуг. Я считаю, что положительный опыт регионов необходимо срочно масштабировать. Привлекать на эти цели внебюджетные средства. Минтранс и Росавтодор прошу обобщить лучшие практики, разослать в регионы", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Вице-премьер также поручил регионам в ближайшее время доложить о ходе контрактации в дорожном строительстве на 2021 год, а также на 2022-2023 годы. "Мы должны заключать контракты на трехлетку, чтобы иметь горизонт планирования и строить опережающими темпами", - подчеркнул он.