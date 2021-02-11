В ВТБ считают, что ипотечный "рынок" РФ стабилен и не имеет признаков перегрева

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ипотечный рынок в РФ стабильно развивается и не имеет признаков "перегрева", качество портфелей жилищных кредитов сохраняется на высоком уровне, заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин, выступая в рамках VII Российского ипотечного конгресса.

"Ипотечный рынок в РФ стабильно развивается, качество портфелей жилищных кредитов сохраняется на высоком уровне. Льготная программа позволила снизить уровень платежной нагрузки для населения, однако при принятии решения о ее возможном продлении стоит точечно оценивать ситуацию в каждом отдельном регионе. При этом мы видим, что уровень платежной дисциплины ипотечных заемщиков в России остается самым высоким среди всех типов розничного кредитования. Уровень просрочки не превышает 1%, что позволяет говорить об отсутствии признаков "перегрева" рынка", - отметил Дячкин.

В то же время, по мнению эксперта, программа господдержки в 2021 году по-прежнему будет играть для рынка ипотеки важную роль. "Для крупнейших игроков она - локомотив продаж. Например, в ВТБ уже каждая третья сделка оформляется по ставке 6,1%. За январь мы выдали по ней более 4 тыс. кредитов на 15 млрд рублей, а общий объем кредитования достиг рекордных 45 млрд рублей. Уверен, что госпрограмма будет двигать рынок вперед и дальше - как минимум до 1 июля мы ожидаем еще несколько пиковых месяцев продаж. Дальнейшее решение о ее возможном продлении будет приниматься Центробанком совместно с правительством", - сказал он.

Также Дячкин отметил, что 2020 год был ознаменован для рынка "бумом" рефинансирования ипотеки, который пойдет на спад в текущем году. "ВТБ остается лидером этого сегмента, в прошлом году мы улучшили условия обслуживания кредитов для 114 тыс. клиентов на 255 млрд рублей. Доля рефинансирования уже превысила четверть от общего числа сделок. В этом году мы не ожидаем рекордов в этом сегменте - большинство клиентов, оформивших кредиты несколько лет назад по ставкам около 10%, уже снизило нагрузку на свой бюджет. Кроме того, маловероятно в ближайшее время снижение ключевой ставки ЦБ РФ, которая позволяет банкам уменьшать свои ставки по кредитам. Поэтому сейчас - лучшее время для оформления нового кредита по минимальным ставкам", - заключил он.