Кабмин 12 февраля обсудит поддержку IT-компаний

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит в пятницу на очередном заседании проекты законов о снижении ставки страховых взносов для отечественных IT-компаний и об электронных торгах квартирами, которые были приобретены в ипотеку. Об этом сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

Один из документов, которые обсудит кабмин, предполагает переход на электронную форму торгов при продаже заложенного по ипотеке имущества и арестованного имущества должников в порядке исполнительного производства. "Положения законопроекта, направленные на установление электронной формы торгов, позволят не только повысить уровень прозрачности и конкурентности, но также при условии признания торгов состоявшимися будут в полной мере обеспечивать интересы сторон исполнительного производства", - отметили в правительстве.

Другой вынесенный на повестку дня законопроект устанавливает для российских организаций, работающих в области информационных технологий, с 2021 года тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6% (в настоящее время - 8%). Это коснется и организаций, ведущих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. "Право на применение пониженного тарифа страховых взносов получат организации, включенные в реестр организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и разработке подобных изделий и продукции, ведение которого будет осуществляться Минпромторгом России", - пояснили в кабмине.

Также в повестку дня включен проект закона, который позволит обеспечить полноту и своевременность пополнения бюджетов разных уровней и стабильность функционирования бюджетной системы страны.

Другие вопросы

Также на заседании будет рассмотрен законопроект, направленный на совершенствование процедуры допуска медицинских и фармацевтических работников к профессиональной деятельности за счет перехода от подтверждения права на осуществление профессиональной деятельности свидетельством об аккредитации специалиста на бумажном носителе к записи сведений об успешном прохождении аккредитации специалиста в федеральном регистре медицинских работников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Кроме того, правительство планирует обсудить выделение средств для дополнительного финансового обеспечения программы медицинского страхования врачей Москвы, на приобретение в государственную собственность Санкт-Петербурга двух детских садов, расположенных в самом городе (на 110 мест) и в поселке Шушары (на 415 мест).

Также на субсидии банкам и АО "ДОМ.РФ" для развития сельских территорий предполагается выделить средства, которые позволят улучшить жилищные условия 11,7 тыс. семей и обеспечат реализацию 86 мероприятий в рамках 31 проекта комплексного развития сельских территорий в 22 регионах. Кроме того, МЧС России планируют выделить средства на обновление парка пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники.