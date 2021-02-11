РСПП создаст консультативный совет, в который может войти Чубайс

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) создаст высший консультативный совет, члены которого не будут обладать правом голоса, заявил журналистам глава союза Александр Шохин. По его словам, в состав совета может войти Анатолий Чубайс, который покинул все посты в РСПП.

"Мы решили создать высший консультативный совет, чтобы его члены могли участвовать в обсуждениях бюро правления РСПП, но без права голоса. Анатолий Борисович (Чубайс - прим. ТАСС), когда заявление принес, сказал, что готов поучаствовать в таком совете. Ему есть, что сказать", - сказал Шохин.

В конце января Чубайс, входивший в состав правления РСПП и в бюро правления объединения, сообщил о своем намерении уйти со всех должностей в РСПП, отметив, что больше не занимается бизнесом.

С 2008 года Чубайс возглавлял нанотехнологическую компанию "Роснано". В начале декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.