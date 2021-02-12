Хабаровский край создает оперативный штаб по снабжению населения топливом

ХАБАРОВСК, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края создают оперативный штаб, который будет контролировать снабжение населения бензином из-за ситуации с его дефицитом. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Создаем оперативный штаб по снабжению населения горючим, чтобы в ежедневном режиме следить за этим. Будем "соединять" нерадивых трейдеров, производителей, тех, кто отвечает за снабжение населения ГСМ", - написал Дегтярев.

Повышенный спрос на биржевых торгах спровоцировал сбои в определении объемов бензина, который затем продают независимые трейдеры в районах. Возник дефицит топлива в Ванино, Советской Гавани, в Ульчском районе. Ранее глава региона сообщал, что виной этому стали ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовность в должном объеме обеспечивать спрос. Краевые власти направили телеграмму на имя заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским нефтезаводами объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов. АЗС Ванинского и Советско-Гаванского района Хабаровского края в настоящее время снабжены топливом.

Дефицит бензина в Хабаровском крае также сформировался в январе из-за ремонтных работ на Хабаровском НПЗ. В начале февраля к заправкам, в частности, в Хабаровске, выстраивались огромные очереди. Проблемы с бензином отмечались и в других регионах Дальнего Востока. Сейчас отгрузка бензина с завода возобновлена.