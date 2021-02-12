Заказчиком самолета "Байкал" может стать единая дальневосточная авиакомпания

УЛАН-УДЭ, 12 февраля. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания, создаваемая на базе "Авроры", может стать заказчиком нового легкого многоцелевого самолета "Байкал". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) со ссылкой на вице-премьера, полпреда Юрия Трутнева.

"Мы создаем единую дальневосточную авиационную авиакомпанию на базе авиакомпании "Аврора". Она может стать одним из крупных заказчиков. Надо соответствовать ее ожиданиям. Необходимо выпустить самолет, который может садиться на коротких площадках, будет обладать соответствующим запасом прочности, сможет вывозить людей, грузы, обладать достаточно привлекательными экономическими характеристиками", - приводит пресс-служба слова Трутнева, который посетил в ходе рабочей поездки в Бурятию Улан-Удэнский авиационный завод.

Вице-премьер напомнил, что Дальний Восток - огромная территория, 40% территории России. "По протяженности автомобильных дорог мы существенно отстаем, без самолетов развивать Дальний Восток не получится, - отметил на совещании в Улан-Удэ Трутнев. - Самолет строится в течение нескольких лет с учетом подготовки проектной документации, сертификации, подъема на крыло. Нельзя в этом процессе пойти неправильным путем, важно убедиться в том, что совпадают позиции заказчиков, которыми являются, прежде всего, авиационные компании, Министерство транспорта, и производителя".

Министерство промышленности и торговли РФ ведет работу по созданию и подготовке запуска в серийное производство девятиместного легкого многоцелевого самолета "Байкал". По проекту выполнена разработка технического предложения и эскизно-технического проекта, разработана рабочая конструкторская документация.

"В ходе сертификационных работ Росавиацией установлено, что конструкция самолета позволяет реализовать требования норм летной годности. До конца марта будет изготовлен первый опытный образец для проведения статических испытаний. Презентация опытного образца самолета планируется на Международном авиационно-космическом салоне МАКС - 2021", - добавили в пресс-службе.

Самолеты для Дальнего Востока

Трутнев также предложил создать не менее двух типов серийный многоцелевых самолетов для Дальнего Востока.

"Юрием Трутневым отмечена необходимость создания не менее двух типов серийных многоцелевых самолетов одновременно, с учетом проработки возможности создания более тяжелого серийного самолета на базе демонстратора технологий ТВС-2ДТС. Улан-Удэнский авиационный завод в зависимости от экономической целесообразности готов участвовать в производственной кооперации по двум типам самолетов, в том числе в качестве изготовителя агрегатов планера, разрабатываемого по заданию Минпромторга России самолета ЛМС "Байкал", - говорится в сообщении.

По итогам совещания в Улан-Удэ Трутнев дал несколько поручений, в том числе Росавиации - обеспечить сертификацию изменений, модификаций и модернизаций самолетов Ан-2 и ТВС-2МС при установке на них современного авиационного оборудования и систем. "АО "Авиакомпания "Аврора", авиакомпаниям ДФО рекомендовано проработать возможность закупки однодвигательных легких многоцелевых самолетов с внесением соответствующих корректировок в план потребности в воздушных судах отечественного производства", - отметили в пресс-службе.

В новость внесены изменения (08:33 мск) - добавлены подробности.