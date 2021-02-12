"Ъ": поставки минтая в Центральную Россию приостановили

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сокращение оптовых цен на минтай на 35% из-за закрытия китайских портов вызвало остановку поставок рыбы на российском рынке, сообщает "Коммерсантъ".

Так, проблемы возникли из-за нежелания трейдеров, работающих с рыбопромышленниками Дальнего Востока, закупать и перевозить продукцию пока не наступит определенность с открытием китайских портов для российской рыбы и, как следствие, стабилизацией оптовых цен, уточняется в сообщении.

По мнению специалистов в области, необходимо пересмотреть схемы поставок рыбы на внутренний рынок, сведя к минимуму роль посредников, пишет "Ъ".

Тушка минтая без головы, по данным Росрыболовства, стоит 65 рублей за кг против обычной цены около 100 рублей за кг. При этом если китайские порты не откроются, падение цены продолжится (вероятно, до 40 рублей за кг).

Китай был основным импортером российской рыбы, закупая до пандемии до 600 тыс. тонн минтая в год. Однако в декабре страна закрыла последний морской порт Далянь, а с 14 января - все границы. Ожидается, что определенность с открытием портов наступит 18 февраля - после окончания выходных, связанных с празднованием китайского Нового года.