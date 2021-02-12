Royal Flight возобновит чартерную программу из Калининграда в Анталью с 21 марта

КАЛИНИНГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Royal Flight совместно с туроператором Coral Travel с 21 марта начнет выполнение чартерных рейсов из международного аэропорта Храброво в Калининграде в Анталью. Об этом в пятницу сообщила ведущий специалист по связям с общественностью АО "Аэропорт "Храброво" Наталья Грицун.

"Полеты из Калининграда в Анталью в рамках чартерной программы начнутся 21 марта. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 757-200 в компоновке 235 пассажирских кресел один раз в неделю по воскресеньям", - сказала она.

По словам представителя авиаузла, с конца апреля частота вылетов увеличится до двух раз в неделю, по четвергам и воскресеньям.

"Полетная программа запланирована до завершения летнего сезона, до ноября 2021 года", - уточнила Грицун.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имеет статус аэропорта федерального значения. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Пермью, Псковом, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Челябинском, Минеральными Водами, Казанью, Антальей. Пассажиропоток аэропорта в 2020 году составил 2,1 млн пассажиров.