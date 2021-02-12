РБК: банки предупредили о росте ставок по кредитам в случае защиты дохода должников

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Предложение депутатов закрепить за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума может вынудить банки повысить кредитных ставки, поскольку это создаст дополнительные сложности и риски для кредитных организаций. Об этом в пятницу пишет издание РБК со ссылкой на комментарий Ассоциации банков России (АБР).

Накануне депутаты внесли в Госдуму был внесен проект поправок в закон "Об исполнительном производстве", который позволяет должникам при желании защитить от списания часть доходов в размере прожиточного минимума.

В издании отмечают, что проект усложнит расчет платежеспособности должника, и банкам придется провести переоценку рисков в сторону повышения в связи с учетом неприкасаемого минимума. Также эти изменения могут негативно повлиять на платежную дисциплину заемщиков.

Помимо этого, в АБР считают, что новый подход сделает невозможным взыскание долгов, если доход гражданина находится на уровне прожиточного минимума.