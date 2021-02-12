Доходность размещения пенсионных средств "молчунов" вновь превысила инфляцию

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Доходность от размещения средств "молчунов" - клиентов Пенсионного фонда России - в 2020 году по расширенному портфелю составила 6,87%, по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) - 7,95%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ, крупнейшего участника рынка накоплений. Согласно данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2020 года составила 4,91%.

Вице-президент ВЭБ.РФ Александр Попов подчеркнул, что доходность по портфелям ВЭБ с 2009 года стабильно выше инфляции. "И непростой 2020 год не стал исключением: по самому объемному на рынке расширенному портфелю превышение доходности над инфляцией составляет без малого 2%, по ГЦБ - чуть более 3%. Важно, что в случае с клиентами ПФР, средствами которых управляет ВЭБ.РФ, разница между инвестиционной и начисленной доходностью будет минимальной - на уровне сотых процента. И по итогам 2020 года "молчуны" точно в плюсе", - добавил Попов, слова которого процитировала пресс-служба.

В ВЭБ уточнили, что в 2020 году самым весомым изменением в структуре вложений госкорпорации стало увеличение доли вложений в корпоративные облигации. Так, рост их доли составил около 10%, или около 200 млрд рублей в стоимостном выражении. Накопленным итогом вложения ГУК в реальный сектор - инфраструктуру, строительство дорог и транспорт, электроэнергетику, жилищную сферу и другие отрасли - превысили 1,2 трлн рублей, добавили в пресс-службе.

"Для инвестирования накоплений отбираются эмитенты с высоким рейтингом, последовательно и неукоснительно выполняющие все обязательства. Инвестиции госуправляющего только в корпоративные облигации за 11 лет принесли порядка 480 млрд рублей дохода, который был перечислен ПФР на счета граждан. Хотя такие вложения являются низкорисковыми, они обеспечивают привлекательную для "молчунов" доходность", - подчеркнули в ВЭБ.

ВЭБ.РФ работает с самым большим на рынке портфелем накоплений - по итогам 2020 года он превысил 1,9 трлн рублей. Более 44% от общего объема расширенного портфеля приходится на корпоративные облигации (838,3 млрд рублей), еще более трети - государственные ценные бумаги РФ (662,5 млрд рублей). В расширенном портфеле ВЭБ.РФ инвестирует средства более 38 млн клиентов Пенсионного фонда России.