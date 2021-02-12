Минэкономразвития предложило изменить правила патентования лекарств

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития России подготовило проект приказа, которым предлагается изменить правила составления, подачи и рассмотрения документов для государственной регистрации изобретений лекарственных препаратов в Роспатенте. Это упростит выход на российский рынок аналогов дорогих лекарственных препаратов, по которым прекратилась первоначальная патентная защита, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

"Согласно ведомственному проекту приказа, изобретение не будет запатентовано Роспатентом в случае, если это химическое соединение является формой другого известного химического соединения или его производным. Это коснется тех веществ, которые не проявляют новых, неизвестных для существующего соединения свойств в качественном или количественном отношении", - отмечают в Минэкономразвития.

По оценкам министерства, аналогам дорогих лекарственных препаратов, в том числе и зарубежных, будет проще выйти на российский рынок, а в среднесрочной перспективе это поможет снизить цены на лекарства в России.

Как указывают в Минэкономразвития, сейчас крупные фармацевтические производители для продления своей монополии проводят так называемую "стратегию обновления" патентов. "Ее суть состоит в том, что производителем, помимо основного действующего вещества, полученного в результате проведения научных исследований, патентуются также различные его формы, модификации с незначительными улучшениями, формально отвечающие условиям патентоспособности", - добавляют в министерстве.

В результате через 20-25 лет после регистрации в Роспатенте, если не производить обновление патента, технология становится доступной для всеобщего использования. По оценке Минэкономразвития, "бесконечное" продление прав сильно затрудняет производителям дженериков оценку времени выхода со своим препаратом на рынок, что приводит к значительным финансовым издержкам, а рынок не получает более доступных по стоимости лекарственных средств.

Социальная направленность инициативы

"Изменения правил патентования лекарственных препаратов носит прежде всего социальную направленность. Фармкомпании, желающие производить востребованные обществом лекарства лишаются такой возможности в пользу компании - правообладателя, которая при "озеленении" патента по сути не создает новой технологии. Общество при этом лишается более доступных аналогов оригинальных лекарственных средств, государство вынуждено тратить бюджетные средства на закупку лекарств, которые могли бы быть приобретены значительно дешевле", - отмечает замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

Отмечается, что с изменением правил фармпроизводители-монополисты оригинальных лекарственных препаратов, запатентованных в России, не смогут бесконечно продлевать патент на них, незначительно меняя свойства исходного химического вещества. "Вносимые изменения, касающиеся патентования изобретений, относящихся к лекарственным средствам, позволят избежать "двойного" патентования. Эти изменения соответствуют нормативным актам Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) и обеспечивают единообразие подходов Роспатента и ЕАПВ к оценке патентоспособности изобретений", - сказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.