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Взносы на обязательное пенсионное страхование для IT снизят с 8% до 6%

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что это позволит компаниям сэкономить значительные средства и направить их как на первоочередные нужды, так и на развитие бизнеса

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Размер взносов на обязательное пенсионное страхование для российских IT-компаний снизится с 2021 года с 8% до 6%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на очередном заседании кабинета министров. По его словам, это решение позволит организациям перенаправить средства на первоочередные нужды, в том числе развитие бизнеса.

Премьер отметил, что правительство продолжает поддерживать отрасль информационных технологий: о необходимости этого ранее говорил президент России Владимир Путин.

"С этого года размер взносов на обязательное пенсионное страхование для российских IT-компаний снизится с 8% до 6%, - указал Мишустин. - На таком же уровне он будет для разработчиков электронной и радиоэлектронной продукции, а также компонентов для нее".

Как пояснил глава кабинета министров, "это позволит компаниям сэкономить значительные средства и направить их как на первоочередные нужды, так и на развитие бизнеса".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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