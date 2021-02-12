Nayara Energy приняла инвестрешение о реализации первой фазы проекта развития НПЗ Вадинар

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Советом директоров Nayara Energy Limited, владельцем 49,13% которой является "Роснефть", было принято финальное инвестиционное решение о реализации первой фазы проекта развития НПЗ Вадинар в Индии. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

Отмечается, что первый этап предполагает организацию производства нефтехимической продукции, в том числе строительство новых установок, позволяющих производить до 450 тыс. тонн полипропилена в год к 2023 году, и выход на индийский нефтехимический рынок.

"НК Роснефть'" - крупнейшая нефтяная компания России, одна из самых крупных по объему добычи в мире. Основные виды деятельности компании - разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. География деятельности компании в секторе разведки и добычи охватывает все основные нефтегазоносные провинции страны.

Добыча углеводородов "Роснефти" в IV квартале 2020 года выросла на 2% из-за смягчения сделки ОПЕК+. Добыча газа в четвертом квартале выросла на 7,5% в сравнении с третьим кварталом прошлого года, до 16,08 млрд куб. м. За весь год добыча газа упала на 6,2%, до 62,83 млрд куб. м. Добыча углеводородов в четвертом квартале составила 62,7 млн т нефтяного эквивалента (рост на 3,1% в квартальном выражении). В 2020 году добыча углеводородов снизилась на 10,4%, до 256,2 млн тонн нефтяного эквивалента.