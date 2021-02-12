ВТБ прогнозирует "мягкое" повышение ставок по вкладам

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% будет способствовать мягкому повышению процентных ставок на рынке привлеченных средств. Такую оценку журналистам дал начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

"Сохранение текущего уровня ключевой ставки поддержит сложившийся тренд на мягкое повышение процентных ставок на рынке, поскольку в условиях роста конкуренции за клиента банки будут стремиться сохранять и наращивать свои портфели привлеченных средств", - процитировала Степочкина пресс-служба ВТБ.

Банкир также предположил, что на рынке вкладов появятся новые предложения. "Тем более, что практически все лидеры в этом году пока не снижали свои ставки. По рублевым депозитам на текущий момент они достигают 4,5-5% годовых. Практика рынка показывает, что долгое время оставаться на столь низком уровне ставки не могут - клиентам важно получить более выгодные условия размещения средств. С учетом постепенного ослабления давления пандемии на экономику и роста определенности в финансовом секторе они должны последовать в ближайшее время", - отметил он.

Кроме того, возможный рост ставок по рублевым вкладам может дать дополнительный импульс для перетока в них валютных сбережений, что усилит сложившийся тренд на девалютизацию пассивных портфелей, считает Степочкин.

"Таким образом, нынешнее решение ЦБ закрепляет текущий статус на рынке привлеченных средств и открывает перед банками новый этап конкуренции за клиента. Помимо новых предложений на рынке классических продуктов свою роль должны сыграть дальнейшие предложения ЦБ РФ в отношении рынка инвестиционных средств, а также предложения банков для квалифицированных инвесторов, которые могут стать новым определяющим трендом этого года", - заключил он.

В пятницу, 12 февраля, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта 2021 года.