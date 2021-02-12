Мантуров предложил создать на базе курганского завода "Синтез" индустриальный парк

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил создать на базе фармацевтического завода "Синтез" (входит в холдинг "Биннофарм Групп") в Кургане индустриальный парк. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона во время рабочей поездки министра в Курган.

"Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в Курганскую область 12 февраля вместе с губернатором Вадимом Шумковым посетили одно из ведущих в стране фармацевтических предприятий - завод холдинга "Биннофарм Групп" в Кургане "Синтез". Денис Мантуров предложил рассмотреть возможность создания на базе курганского предприятия индустриального парка", - говорится в сообщении.

Шумков написал на своей странице в Instagram, что сейчас "инициирован вопрос увеличения зарплат" работникам предприятия.

Фармацевтическая компания "Синтез" входит в десятку крупнейших отечественных производителей медикаментов. "Синтез" выпускает медицинские препараты с 1958 года. Завод производит лекарства почти во всех известных формах выпуска, а также является одним из крупнейших отечественных производителей антибактериальных препаратов и современных антибиотиков. На мощностях "Синтеза" производится более 300 наименований препаратов и изделий медицинского назначения.