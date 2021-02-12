Минск назвал резолюцию по БелАЭС "примером двойных стандартов"

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики Белоруссии заявило, что принятая Европарламентом резолюция по БелАЭС носит сугубо политизированный характер и является наглядным примером применения двойных стандартов, далеких от объективной оценки.

"Резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер, - говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства. - Это наглядный пример применения двойных стандартов, далеких от объективной оценки и реального положения дел".

В Минэнерго указали, что без убедительных аргументов и предварительного отчета Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG), эксперты которой на днях посетили станцию и работе которых Еврокомиссия уделяет много внимания в последнее время, Европарламент, вопреки собственным принципам объективности, принял откровенно политизированное решение. "Такой подход вряд ли содействует укреплению доверия международного сообщества к системе регулирующего контроля ядерной безопасности ЕС", - подчеркнули в ведомстве.

В Минэнерго напомнили, что в рамках партнерского обзора представители ENSREG 9-10 февраля посетили станцию, где ознакомились с выполнением Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. При этом сами эксперты отметили, что белорусская сторона максимально содействовала их работе.

Накануне Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск АЭС из-за опасений, связанных с ее безопасностью. Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

За документ выступили 642 депутата, 29 - проголосовали против, еще 21 человек воздержался.

Строительство БелАЭС

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт, а позже - на полную мощность в рамках опытно-промышленной эксплуатации. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй - в 2022 году.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Ранее парламент Литвы постановил, что она несет угрозу для национальной безопасности республики.