Между Петербургом и Амстердамом возобновляется прямое авиасообщение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Амстердамом, прерванное из-за пандемии коронавируса, возобновляется в пятницу. Как сообщили журналистам в пресс-службе управляющей петербургским аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы", рейсы будут выполняться по два раза в неделю.

"12 февраля аэропорт Пулково обслужит первый возобновленный рейс в Амстердам авиакомпании KLM. Авиакомпания KLM будет выполнять рейсы по пятницам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737-700 до 28 марта 2021 года в рамках зимней навигации: прибытие в Пулково - в 17:35 мск, вылет в Амстердам - в 18:30 мск", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло Пулково, первый рейс вылетит в пятницу в 18:30 мск. Ранее долететь из Петербурга в Амстердам можно было только с пересадками.

В пресс-службе управляющей аэропортом компании также напомнили, что сейчас в Нидерландах действуют строгие ограничения из-за пандемии, в частности, всем прибывающим нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР не более чем за 72 часа до вылета, а также сдать дополнительный тест на антитела к коронавирусу, срок действия которого составляет четыре часа.

Прибыть в Нидерланды воздушным транспортом также пока могут только граждане стран Евросоюза или обладатели долгосрочного вида на жительство в этих странах, члены их семей, обладатели долгосрочной визы стран ЕС, пассажиры с дипломатическими паспортами, студенты с подтверждением о зачислении в вуз на территории страны и некоторые другие категории граждан.

В конце января сообщалось, что из-за недовольства жестким карантином, введенным властями Нидерландов, в стране прошли протестные акции. С середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. С 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 4:30 (с 23:00 до 06:30 мск).