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Запрет на покупку иностранного ПО госкомпаниями войдет во второй пакет льгот ИТ-отрасли

В целом пакет включает более 50 инициатив

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Второй пакет налоговых льгот для российской ИТ-индустрии включает более 50 инициатив, в том числе директивный запрет на покупку иностранного программного обеспечения госкомпаниями. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Во второй пакет включены около 50 инициатив, в том числе установление директивного запрета на приобретение иностранного ПО госкомпаниями и утверждение ими планов импортозамещения, введение инструментов фискального стимулирования внедрения отечественных программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, софинансирование расходов ИТ-компаний на новые разработки и их пилотное внедрение, и другие", - сказал он.

Чернышенко напомнил, что в разработке второго пакета приняло участие более 250 представителей ИТ-компаний. "Наша задача сделать все для того, чтобы создать комфортные условия российским компаниям", - добавил он.

Как ранее заявлял Чернышенко, во второй пакет могут включить меры поддержки для крупных интернет-компаний, разработчиков игр, соцсетей и онлайн-кинотеатров.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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