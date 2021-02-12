Волгоградская область по итогам 2020 года увеличила объемы экспорта на 20%

ВОЛГОГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Экспорт продукции, произведенной в Волгоградской области, составил по итогам 2020 года более $1,8 млрд, что на 20% выше показателя 2019 года, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Волгоградская область по итогам 2020 года на 20% увеличила показатели экспортных поставок: за рубеж отгружено продукции на сумму более 1,8 млрд долларов, в 2019 году этот показатель составлял $1,5 млрд", - говорится в сообщении.

Председатель областного комитета экономической политики и развития Галина Быкадорова отметила ТАСС, что, несмотря на пандемию, в области не прекращалась реализация приоритетных региональных и национальных проектов.

"Согласно задаче, поставленной губернатором, предприятия не прекращали реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие, модернизацию производств. Это и способствовало наращиванию объемов выпуска продукции и увеличению экспортных поставок. Немаловажную роль при этом сыграла развитая система государственной поддержки - только в 2020 году открыто и модернизировано 17 промышленных производств. Кроме того, идет отдача от тех проектов, что были реализованы ранее: за последние шесть лет в промышленности таких более восьмидесяти", - пояснила собеседница агентства.

По данным комитета экономической политики и развития, в регионе по поставкам за рубеж лидируют изделия из черных металлов, продукты неорганической химии и топливо. Доля этих товаров в экспорте региона составляет 29%, 12% и 30% соответственно. "В десятку основных внешнеторговых партнеров региона по тогам 2020 года вошли Узбекистан, Белоруссия, Индия, Болгария, Румыния, Украина, Германия, Армения, Китай и Латвия", - уточнила Быкадорова. Она отметила, что за рубежом по-прежнему востребовано волгоградское зерно - его экспортировано на $48 млн, регион продолжает наращивать экспорт продуктов переработки, основные покупатели волгоградской сельхозпродукции - Турция, Иран, Азербайджан, Казахстан.

В пресс-службе обладминистрации подчеркнули, что при губернаторе Волгоградской области действует совет по экспорту и импортозамещению. Для реализации экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства работает Центр поддержки экспорта. Разработан региональный проект "Промышленный экспорт Волгоградской области", благодаря которому в 2020 году промышленники привлекли на развитие внешнеторговой деятельности свыше 680 млн рублей господдержки. Все эти меры способствуют увеличению экспорта, в том числе несырьевого, что соответствует целям национального проекта "Международная кооперация и экспорт".