Bloomberg: на Nestle и Mars подали в суд, обвинив в использовании детского труда

ТАСС, 12 февраля. Американская правозащитная группа International Rights Advocates (IRA) заявила, что в пятницу подала федеральный коллективный иск против компаний Nestle, Mars и Cargill за предполагаемое использование детского труда и соучастие в торговле людьми. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление правозащитников.

В нем подчеркивается, что компании "продолжают получать прибыль от продажи дешевого какао, собранного детьми-рабами", - говорится в заявлении.

Иск подан от имени восьми малийских граждан, которые, как утверждается, были проданы в рабство в детстве и были вынуждены собирать какао в Кот-д'Ивуаре. Правозащитники ссылаются на закон, который позволяет жертвам подавать в суд на компании, которые в процессе производства извлекают выгоду из торговли людьми и принудительного труда.

"Мы не комментируем возможные судебные тяжбы", - заявила пресс-секретарь компании Mars Джессика Адельман в соответствующем письме. Ранее на этой неделе компания в своем отчете объявила о расширении системы мониторинга детского труда.

Представитель Nestle сообщил в электронном письме, что компания проводит четкую политику против детского труда и работает над решением данной проблемы. По словам представителя компании, судебный процесс "не способствует достижению общей цели искоренения детского труда в производстве какао".

Сообщается, что компания Cargill пока никак не прокомментировала исковое заявление.