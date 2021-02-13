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Миссия Международного валютного фонда завершила работу на Украине

Постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что стороны не достигли прогресса в переговорах

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) 12 февраля завершила работу на Украине, которая велась в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса, при этом стороны не достигли прогресса в вопросе пересмотра кредитной программы для Киева. Об этом заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - цитирует его агентство РБК-Украина в субботу. - Во время работы миссии обсуждался ход реформ, которые предусмотрены действующей программой кредитования. Это вопрос деятельности Национального банка Украины, улучшения законодательства страны в сфере банковского надзора, мер по снижению "фискального дефицита в среднесрочной перспективе".

Среди иных вопросов - инициативы по корректировке законодательства по борьбе с коррупцией, в сфере судопроизводства, а также секторе энергетики.

Миссия МВФ возобновила работу на Украине в дистанционном формате для оценки состояния экономики страны и выработки рекомендаций для последующего сотрудничества с 11 января текущего года. Ранее такая работа велась с 21 по 23 декабря 2020 года и была прервана в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

Исполнительный совет МВФ 9 июня 2020 года одобрил новую кредитную программу для Украины. Как ожидается, в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. Между тем в прошлом году Украина получила единственный транш в размере $2,1 млрд.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявлял ранее, что Киев теперь рассчитывает получить кредиты от МВФ "до конца текущего года".

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