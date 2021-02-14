Путин не видит смысла в субсидировании экспорта зерна при росте мировых цен на него

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что не считает целесообразной меру по субсидированию экспорта зерна при росте мировых цен на него. На встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал "Россия-24", он отметил, что Россия на мировом рынке занимает определенную нишу и там растут цены на зерно.

"Мы знаем, как у нас внутри страны потребляются хлебобулочные изделия, при этом мы продолжаем субсидировать экспорт. Цены выросли, но субсидировать-то зачем, увеличивая экспорт?" - с удивлением спросил Путин.

Президент указал, что "то же самое происходит с нефтью". "Цены на мировом рынке выросли, и нефтяники мне говорят: мы должны внутри продавать по таким же ценам, потому что у нас убытки. Какие убытки? Недополученная сверхприбыль - да, но убытки-то здесь при чем? То же самое и по зерну", - пояснил он.

В целом говоря о сельскохозяйственной сфере, он подчеркнул, что власти РФ гордятся аграриями, которые "добились выдающихся результатов, прежде всего, благодаря труду людей, которые работают на полях, фермах и заводах, благодаря мужеству организаторов производств, бизнесу, который вкладывает, их таланту, умению организовать работу".

"Но давайте не будем забывать, что все это было сделано благодаря поддержке со стороны государства: это льготы, это кредиты, это поддержка в случае неблагоприятных погодных условий, это субсидирование экспорта и большой набор [мер] по удобрениям, транспорту, по ГСМ и так далее. Все это было сделано в том числе и при прямой поддержке государства, тогда, когда нас и вашего покорного слугу костерили почем зря, говорили, что все это в черную дыру, все напрасно, никогда у нас ничего не будет", - добавил Путин.

Он отметил также, что, наряду с вакциной от коронавируса, сфера АПК является тем направлением, где Россия осуществила очевидный прорыв.