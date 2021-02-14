Новак заявил, что средняя цена нефти в 2021 году составит от $45 до $60 за баррель

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Средняя цена на нефть в 2021 году будет находиться в диапазоне от $45 до $60 за баррель. Текущие же цены (которые в последний месяц выросли до более $62 за баррель - прим. ТАСС) полностью отвечают ситуации на рынке, он сбалансирован. Такое мнение высказал вице-премьер России Александр Новак в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Последние несколько месяцев мы наблюдаем низкую волатильность, это означает, что рынок сбалансирован и те цены, которые сегодня мы видим на рынке, они отвечают, безусловно, ситуации на рынке. Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от $45 до $60, вот где-то в этом диапазоне", - сказал он и добавил, что рынок энергоресурсов уже частично восстановился, падение спроса на нефть в 2020 году замедлилось с 20-25% до 8-9% концу года.

"Восстановление частично произошло, но еще не до конца - с того самого глубокого падения рынка, которое мы наблюдали в апреле - мае, до конца 2020 года рынок частично восстановился. Если говорить о нефти, например, мы видели падение примерно на 20-25% спроса, в результате ограничительных мер, которые принимались правительствами многих стран по нераспространению COVID-19, к концу года рынок восстановился и его падение составило примерно 8-9%", - заметил он.