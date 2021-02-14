Группа "Аэрофлот" восстановила международные перевозки до 12% от показателей до пандемии

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" восстановила международные перевозки до 12% от объема перевозок до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" в воскресенье сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Самая сложная ситуация сейчас в авиации, потому что, к сожалению, там летать нам не удается по разным причинам. Все-таки COVID-19 мешает всей авиации мировой, и в том числе российской, мы никак не можем выйти на нормальный режим <…>. В частности, если говорить о группе "Аэрофлот", то восстановить международные перевозки удалось всего лишь на 12% в силу того, что Европа закрылась", - отметил он.

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж.

С лета прошлого года РФ частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также было формально возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Грецией, Сингапуром, Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявила о начале полетов в эти страны. Кроме того, в декабре РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса.