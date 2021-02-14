Город Санья на Хайнане за три дня праздников пережил малый туристический бум

ХАЙКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань за первые три дня общенациональных выходных, отмечаемых в связи с началом года Белого быка по лунному календарю, пережил малый туристический бум. Об этом сообщила в воскресенье газета "Санья жибао".

По данным издания, по состоянию на 12 февраля, когда наступил новый год, туристы заняли около 55% местных гостиничных номеров, что на 3,95 процентных пункта больше, чем днем ранее. Как отмечают хайнаньские СМИ, поток отдыхающих постоянно увеличивается: в первый день, ознаменовавший начало очередного 12-месячного календарного цикла, достопримечательности Санья посетили свыше 131 тыс. человек - на 173% больше, чем за сутки ранее.

Как уточнили местные власти, в тот же день существенно возросло и количество авиарейсов через аэропорт Феникс - на 11% по сравнению с 11 февраля, до более чем 230 прилетов и вылетов.

Согласно исследованию, проведенному турагентствами, наибольшей популярностью у приезжих в текущем сезоне пользуются гастрономические маршруты с посещением ресторанов, где готовят морепродукты на любой вкус. Кроме того, гости Хайнаня проявляют повышенный интерес к полетам на дельтапланах и воздушных шарах, а также к шопингу и путешествиям на автомобиле по острову. Многие приезжают всей семьей, в связи с чем заметно выросли доходы гостиничного бизнеса, который в феврале прошлого года из-за пандемии коронавируса фактически остался без доходов.

Общенациональные выходные по случаю наступления нового года по лунному календарю в КНР будут длиться с 11 по 17 февраля включительно. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире количество китайских туристов за рубежом снизилось практически до нулевой отметки. По мере переориентации потока отдыхающих на внутренний рынок путевки на Хайнань пользуются все более высоким спросом.

Санья - один из крупнейших курортов Китая, туризм обеспечивает значительную часть доходов местного населения. Администрация Хайнаня также планирует превратить этот город в крупный финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. По уровню благосостояния он уже сейчас занимает первое место среди всех прочих административно-территориальных единиц самой южной провинции КНР.