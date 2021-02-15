ФАС проверит рост цен на бензин в районах Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 15 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Хабаровском крае проверит обоснованность повышения цен на бензин в Ванинском, Советско-Гаванском и Ульчском районах, где отмечаются перебои в поставках. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

В Советской Гавани и Ванино сложилась локальная ситуация с дефицитом топлива. Местным нефтетрейдерам не отгрузили закупленные ими на бирже партии, из-за чего возникли перебои с продажей бензина на автозаправках. Ранее глава региона Михаил Дегтярев сообщал, что виной этому стали ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовность в должном объеме обеспечивать спрос.

"Относительно подорожания цен на бензин в этих районах УФАС по региону сейчас проводит проверку. Управление проанализирует обоснованность повышения стоимости и сообщит о результатах. Инициатором разбирательства выступили краевые власти", - говорится в сообщении.

В Советско-Гаванском и Ванинском районах бензин на утро понедельника продают на 10 заправках - на большинстве из работающих. Топливо есть в наличии на шести заправках ООО "АЗС-Трансбункер", а также еще на четырех сети ИП "Марченко". С 17 февраля начнется продажа бензина и на станциях ООО "Биксур СВ".

"ООО "АЗС-Трансбункер" получила для своих шести АЗС 300 тонн АИ-92 и 120 тонн АИ-95. Этого объема должно хватить примерно на две недели. На бирже компания дополнительно закупила еще 120 тонн АИ-92 и 60 тонн АИ-95. Кроме того, сеть АЗС ИП "Марченко" сейчас реализует по 120 тонн АИ-92 и АИ-95. Продажа идет как по договорам, так и населению. Напряжение в этих районах спало, бензин на заправках есть. Похожая ситуация сейчас сложилась и в Ульчском районе, ее решением мы занимаемся", - приводятся в сообщении слова и. о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александра Чипизубова.

В конце прошлой недели в правительстве региона был создан оперативный штаб для координации поставок топлива. В него вошли руководители топливных компаний, представители надзорных органов, правительства края и муниципалитетов. Они будут совместно контролировать ситуацию на рынке нефтепродуктов, чтобы исключить сбои в поставках горючего. Дефицит бензина в Хабаровском крае ранее сложился в январе и начале февраля из-за ремонтных работ на Хабаровском НПЗ. К заправкам в Хабаровске выстраивались огромные очереди. Проблемы с бензином отмечались и в других регионах Дальнего Востока. Сейчас отгрузка бензина с завода возобновлена.