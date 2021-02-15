Андрей Рюмин стал генеральным директором "Россетей"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Россетей" на заседании 12 февраля единогласно избрал Андрея Рюмина генеральным директором компании. Об этом говорится в материалах "Россетей".

В январе 2021 года Рюмин стал исполняющим обязанности главы "Россетей", а до этого занимал должность руководителя "Россетей Ленэнерго".

До избрания Рюмина "Россети" возглавлял Павел Ливинский. Теперь он перешел на работу в правительство РФ и возглавил департамент энергетики.

Рюмин также останется в совете директоров "Россетей Ленэнерго" и в наблюдательном совете ассоциации "Цифровая энергетика".

Глава совета директоров компании и вице-премьер РФ Александр Новак будет определять условия и подписывать трудовой договор с Рюминым.

Рюмин работал в "Ленэнерго" с января 2018 года, а также в Объединенной энергетической компании совместно с Ливинским.

О компании

"Россети" - одна из крупнейших в мире электросетевых компаний. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации.

Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.